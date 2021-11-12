SERİK'TE 2 İŞ YERİ YANDI - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2 iş yeri zarar gördü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Boğazkent mahallesi Akdeniz caddesindeki çarşıda, Batur Alp Sıracı'ya ait butik işletmesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede işyerinin bitişiğindeki Mehmet Mızrak'a ait çanta dükkanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın diğer iş yerlerine sıçramadan 1,5 saatte söndürüldü. Alevlerden dolayı 2 işyeri zarar gördü.

Dükkanı zarar gören Mehmet Mızrak, "Beni saat 05.00 sıralarında komşum aradı. İşyerimin yanındaki dükkanın yandığını, benim dükkana da sıçramak üzere olduğunu söyledi. Ben gelene kadar, yapacak bir şey kalmadı. Yangın benim dükkanıma da sıçramıştı. İşyerim tamamen yandı" dedi.

Yanan 2 işyerinde 6 milyon liralık zarar meydana geldiği belirtildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.