Serik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Serik Belediye Başkanlığınca hazırlanan boyama kitabı ve boyama kaleminden oluşan setin ilçede bulunan 3 okulda toplam 700 öğrenciye verileceği belirtildi.

Buradaki programa İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan , Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Emniyet Müdürü Suat Esin , İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk ile daire ve okul müdürleri hazır bulundu.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu , 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya 'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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