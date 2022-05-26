Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı - Son Dakika
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Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı

26.05.2022 20:30
Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı

Eskişehir'de serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi boğularak can verdi.

Eskişehir'de serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren Afganistan uyruklu 2 tarım işçisi boğularak can verdi.

Olay, Çifteler ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin 2. Karaköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için Çifteler ilçesine gelen Kadir Nasiri (19) ile Kerametullah Muradi (20) öğle saatlerinden sonra serinlemek için Sakarya Nehri'ne girdi. Kısa bir süre sonra iki işçi gözden kayboldu. Nehir kenarından geçen vatandaşlar suyun üstünde hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu, nehir kenarında 2 kişinin kıyafetleri ve şahsi eşyaları bulundu.

Olay yerine çağırılan AFAD dalgıçları, Afganistan uyruklu iki mevsimlik tarım işçisinin cansız bedenlerine ulaştı. Nehirden cansız bedeni çıkarılan işçiler, otopsi işlemleri yapılması için Çifteler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Afganistan, Eskişehir, Sakarya, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdikleri nehirden cansız bedenleri çıktı - Son Dakika


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