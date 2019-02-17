Serrac, Afrıcom Komutanı ile "Stratejik İş Birliğini" Görüştü

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Trump, Bildirgeyi İmzalayıp ABD'de Ulusal Acil Durum İlan Etti

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı