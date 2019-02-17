Son Dakika Haberleri: Serrac, Afrıcom Komutanı ile "Stratejik İş Birliğini" Görüştü

Serrac, Afrıcom Komutanı ile "Stratejik İş Birliğini" Görüştü

1 saat önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini görüştü.

Serrac, Afrıcom Komutanı ile
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini görüştü.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılan Serrac, forum çerçevesinde Waldhouser ile bir araya geldi.

Serrac'ın basın ofisinin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Libya'nın askeri ve güvenlik birimleriyle askeri ve güvenlik koordinasyonunun genişletilmesinin ele alındığı toplantıda, stratejik iş birliğinin sadece terörle mücadeleyle sınırlı olmaması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede Serrac'ın, sahada askeri birlikler için bir eğitim programının hazırlanmasını istediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:54 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Güncel
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