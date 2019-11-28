Son Dakika Haberleri: Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi
Son Dakika Spor Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi - Son Dakika Spor

Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi

6 saat önce

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasına bilgilendirmede bulundu.

Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi, System.String[]

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasına bilgilendirmede bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Yardımcı, İtalya ekibi Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için İstanbul'da bulunan İtalyan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Servet Yardımcı, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan gazetecilere bilgi verdi.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un da katıldığı ziyarette Corriere dello Sport'tan Guido D'Ubaldo, La Gazzetta dello Sport'tan Massimo Cecchini, Corriere della Sera'dan Luca Val D'isere, Il Messaggero'dan Ugo Trani, sportpress24.com'dan Stefano Ghezzi ve İtalya Spor Yazarları Derneği Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı da yer aldı.

Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop, ziyarete katılan medya mensuplarına milli takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Servet Yardımcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Datome'den kadın takipçisine: Aptal yorumlarını başka yerde paylaş
Lewandowski tek başına 23 takımı geride bıraktı İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 00:45:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servet Yardımcı, UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında İtalyan medyasını bilgilendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]