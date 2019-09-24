"Sesi Görenler"in Avrupa dördüncülüğü

Görme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Kahraman Kurbetoğlu, Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlamalarının takım adına iyi bir sonuç olmadığını ifade etti.

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçını İngiltere'ye penaltı atışları sonucunda kaybeden Türkiye'de, milli oyuncu Kahraman Kurbetoğlu, karşılaşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kurbetoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olmalarına ilişkin, "Aslında iyi bir sonuç değil bizim için, kötü. Çok efor sarf ettik, üçüncü olabilirdik ama penaltılarda kaybettik." ifadesini kullandı.

Bu sonucun nedenleri olduğunu belirten Kurbetoğlu, önceki maçlarda kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İbrahim Üzüm ve Ramazan Kunduz'un eksikliğini hissettiklerini söyledi.

Milli oyuncu, şunları kaydetti:

"Oyun performansımızı etkiledi. En azından hücumdaki etkinliğimizi etkiledi. Daha çok geriye dönmemize neden oldu. İki arkadaşımız olsaydı daha rahat bir oyun çıkarıp en azından üçüncü olabilirdik hatta finalde bile oynayabilirdik. Yarı final öncesi eksik olmaları bizi çok zorladı. Bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Bir daha böyle ucuz ve basit kırmızı kartlar görmememiz gerekiyor."

Kurbetoğlu, hakemlerin fiziksel mücadeleye izin verdiğini, fiziksel mücadelenin de teknik oyunun önüne geçtiğini ifade etti.

"Maçın hakkı bu değildi"

Milli Takım Yardımcı Antrenörü Orçun Toprak da rakip futbolcuların maçta çok sert oynadığını, faullerde ve sonrasında kendi oyuncularına yerdeyken sportmenlik dışı hareketlerde bulunduğunu ifade ederek, "Bu maçın hakkı bu değildi. Avantajı kullanamadık. Goller kaçırdık. Net pozisyonlarımız vardı. Bugün kale bizi sevmedi, top bizi sevmedi, dördüncü olduk." dedi.

"Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ediyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de "Bugün üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaştık. Normal süre 1-1 bitti. İlk yarı onlar 1 gol attı, ikinci yarının başında biz bir golle yanıt verdik. Güzel bir maç oldu. Karşı taraf 2 kırmızı kart gördü. Nasip olmadı, penaltı atışlarında mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

"Sesi Görenler" olarak anılan Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın geçmiş yıllarda Avrupa şampiyonluğu kazanmış, olimpiyatlara gitme başarısı göstermiş bir ekip olduğunu kaydeden Erdem, "Bu şampiyonayı dördüncü tamamladık ama diğer Avrupa takımları da hepsi birbirleriyle dişe diş mücadele verdiler. Tüm oyuncuları, teknik heyeti tebrik ediyoruz. Geleceğe, yarınlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.