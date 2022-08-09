Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu - Son Dakika
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Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

09.08.2022 10:35
Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

SEUL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların Seul ve çevre bölgeleri vurması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

SEUL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların Seul ve çevre bölgeleri vurması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir sürücü, şiddetli yağmur nedeniyle su basmış yolda bir motosikleti itiyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

9 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Güney Kore'nin başkenti Seul'de sular altında kalmış bir parkı gösteriyor. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

9 Ağustos 2022'de çekilen fotoğraf, Güney Kore'nin başkenti Seul'de sular altında kalmış bir parkı gösteriyor. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de şiddetli yağmur nedeniyle bir araba su basmış yolda mahsur kaldı, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Seul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu - Son Dakika

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