Şiddetli Yağmur Seul ve Çevre Bölgeleri Vurdu

SEUL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore 'de yetkililer tarafından Salı günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların Seul ve çevre bölgeleri vurması nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu duyuruldu.

Kaynak: Xinhua

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