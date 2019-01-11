Son Dakika Haberleri: Seul Yunus Emre Enstitüsü Açıldı

Seul Yunus Emre Enstitüsü Açıldı

2 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıldı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) açıldı.

Seul YEE, başkentteki Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, üniversitede tahsis edilen ofiste faaliyetine başladı.

Seul YEE yetkilisi Özgür Can Yıldız, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin'i, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarmak üzere ziyaret etti.

Büyükelçi Erçin, burada yaptığı konuşmada, YEE'nin Seul'de faaliyetlerine başlamasıyla Türkiye'nin kültürel değerlerinin Seul'de de kurumsal anlamda tanıtılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye'yi ve Türk halkını kardeş kabul eden Kore'de YEE öncelikli iki amaca hizmet edecektir. Birincisi; Türk dili ve kültürünün layıkıyla tanıtılması, ülkemizle ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelik turizmin teşvik edilmesi. İkincisi ise Kore'de kültürel tanıtım alanına da sızmış FETÖ iltisaklı yapılanmaların etkinliklerini sınırlandırmak ve tedricen sıfıra indirmektir." dedi.

Yıldız ise YEE'nin ocak ayı itibarıyla Seul'de resmi olarak faaliyete başladığını belirterek, YEE olarak dünya genelinde yılda bin 200'den fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temel amaçlarının Türkiye ile irtibatlı, Türkiye'ye ilgi duyan insanların sayısını artırmak olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Dost ve kardeş ülke Güney Kore'deki temel amacımız bu olacak. İlk etapta mart ayında Türkçe kurslarına başlamak, çeşitli kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirmek ve Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sürdürdüğümüz Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ile bilim diplomasisi çalışmalarımızı genişletmek amacındayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl mayıs ayında Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Seul YEE'nin açılması konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmıştı. Bu çerçevede Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulan YEE'nin 46 ülkede 56 kültür merkezi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Türkiye, Kore, Seul, Güncel
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