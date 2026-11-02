Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek - Son Dakika
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Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek

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Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek
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Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek
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Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, konserinde seslendirdiği "Bu Hasret Bitecek" türküsünü tutuklu nişanlısı tutuklu eski Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a ithaf etti. Sahnede "Canım sevdiğim" sözleriyle Duman'a seslenen Orhan, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, konserinde seslendirdiği türküyle tutuklu nişanlısı, görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a seslendi. Duman'a duyduğu özlemi türkü sözleriyle dile getiren Orhan, "Bu Hasret Bitecek" eserini nişanlısına ithaf etti.

"CANIM SEVDİĞİM" DİYEREK SESLENDİ

Sevcan Orhan, konser sırasında "Bu Hasret Bitecek" türküsünü seslendirmeden önce nişanlısı Görkem Duman'a "Canım sevdiğim" sözleriyle seslendi. Ardından türkünün "Her an özlüyorum seni sevdiğim, engeller bırakmaz sana geleyim" dizelerini söyledi.

Orhan'ın nişanlısına ithaf ettiği türkü, konserin en duygusal anlarından biri oldu.

Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek

GÖRKEM DUMAN 6 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 Haziran 2026'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen Duman, 6 Haziran 2026'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 8 Haziran'da Duman'ı görevinden uzaklaştırdı. Soruşturma, belediye ve bağlı iştiraklerine yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddialarını kapsıyor.

Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek

CEZAEVİNDEN NİŞANLISINA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Sevcan Orhan ile Görkem Duman, 17 Mayıs 2026'da nişanlanmıştı. Duman, cezaevinden Orhan'ın doğum gününde yayımladığı mesajda nişanlısına duyduğu özlemi "Hasretin içimde yangın" sözleriyle dile getirmişti.

Buca BelediyesiSevcan OrhanGörkem DumanGüncelSon Dakika

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