Sevda Erdan Kılıç: "Bakan Kurum Deprem Konutlarının Eksik Teslim Edildiğini İtiraf Etti" - Son Dakika
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Sevda Erdan Kılıç: "Bakan Kurum Deprem Konutlarının Eksik Teslim Edildiğini İtiraf Etti"

09.05.2022 11:43
Sevda Erdan Kılıç: "Bakan Kurum Deprem Konutlarının Eksik Teslim Edildiğini İtiraf Etti"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un soru önergesine verdiği yanıtla TOKİ tarafından İzmirli depremzedeler için yapılan konutların eksik teslim edildiğini itiraf ettiğini ileri sürdü. Kılıç, "Bakan Kurum'un yanıtında teslim edildiği ifade edilen konutların fiziki ilerlemesi yüzde 92 seviyelerinde. Bu, konutların eksik teslim edildiğinin itirafıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un soru önergesine verdiği yanıtla TOKİ tarafından İzmirli depremzedeler için yapılan konutların eksik teslim edildiğini itiraf ettiğini ileri sürdü. Kılıç, "Bakan Kurum'un yanıtında teslim edildiği ifade edilen konutların fiziki ilerlemesi yüzde 92 seviyelerinde. Bu, konutların eksik teslim edildiğinin itirafıdır" dedi.

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremzedelere yapılan konutlara ilişkin soru önergesine verdiği yanıtla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kılıç, keşif bedeli 2 milyar 368 milyon 613 bin TL olan 5 bin 53 konut, 342 dükkanla ilgili 13 proje hakkında bilgi veren Kurum'un teslim edildiği belirtilen Bayraklı ilçesine bağlı Salhane, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerindeki konutların fiziki ilerlemesinin yüzde 92 seviyelerinde olduğu yanıtını verdiğini kaydetti.

"AKP İZMİR DEPREMİNDE SINIFTA KALDI"

Kılıç, şu açıklamayı yaptı:

"Bu öyle bir skandal ki, 'Acaba bakanlar bürokratların önlerine koyduğu kağıtları, soru önerge cevaplarını okumadan mı imzalıyor?' sorusunu sormamıza neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e gitmiş, 8 depremzedeye dairelerinin anahtar teslimini yapmıştı. Ancak törenin ardından evlerine kavuşmanın hayalini yaşayan depremzedeler hayal kırıklığına uğramış, evlerinin bitmediğini ve ev tesliminin yapılamayacağını öğrenmişti. Evlerinin parkesini, duvarlarını ve odalarını görmek isteyen depremzedelere evleri gösterilmeyerek, teslim tarihi hakkında da bilgi verilmemişti.

Daha sonra yine 'Tamamlandığı' belirtilerek teslim edilen konutlarını gezen depremzedeler evlerin bitmediğini görünce şok olmuşlardı. Bütün bu yaşananların üstüne Bakan Kurum'un cevabı da 'Eksik teslim edildi, edilmedi' gerçeğini açıklığa kavuşturmuş oldu. Bakan bu cevabıyla, İzmir deprem konutlarının eksik teslim edildiğini itiraf etmiş oldu. Bazı projelerde, depremde evleri yıkıldığı için konut bekleyen bazı depremzedelere projelerdeki yanlışlıklardan dolayı 'Dükkan verelim' denilmesi, AKP'nin İzmir depreminde ne kadar başarısız olduğunu ve sınıfta kaldığını ortaya koymuştur."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Sevda Erdan Kılıç, Milletvekili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Sevda Erdan Kılıç: "Bakan Kurum Deprem Konutlarının Eksik Teslim Edildiğini İtiraf Etti" - Son Dakika
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