Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu - Son Dakika

Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu

12.03.2021 20:33
Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu, System.String[]

Afyon'da kaldığı Sevgi Evi'nden izinli olarak babası tarafından alınan 14 yaşındaki Sevda Yumruk, 20 gün arayla ikinci kez kayboldu. İlk kayboluşundan 3 gün sonra bir durakta bulunup kaldığı kuruma teslim edilen Yumruk, bugün yeniden kayıplara karıştı.

Afyon'un Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi. En büyük çocukları askerde olan ve böbrek yetmezliği hastası 6 yaşındaki küçük kızlarıyla yaşayan baba Bünyamin Yumuk, Gülsüm ve Sevda'yı 13 Şubat'ta izinli olarak eve getirdi. Günlük işlerde çalışan Bünyamin Yumuk rahatsızlanınca 18 Şubat günü eşi Cennet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti.

"ANNEANNEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Aynı gün kızlarından Sevda, 'Anneanneme gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Baba Yumuk, 20 Şubat Cumartesi günü uyandığında ise Gülsüm'ün de evden gittiğini fark etti. O günden sonra haber alamadığı kızlarından Sevda'nın cep telefonuna ulaşamayan, Gülsüm'de ise cep telefonu bulunmadığını söyleyen Bünyamin Yumuk, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

OTOBÜS DURAĞINDA BULUNDU

Bünyamin Yumuk'un günlük işlerde çalışıp kazandığı para ve Cennet Yumuk'un aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışan ailenin başvurusu üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 23 Şubat günü yaptıkları çalışmalar sırasında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında bekleyen Sevda Yumuk'u fark etti. Jandarmayı gören genç kız, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın kısa süreli çalışmayla bulduğu Sevda Yumuk, avukat nezaretinde alınan ifadesinde, kimsenin zorlamadığını, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Sevda Yumuk, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda Sevgi Evi'ne teslim edildi.

BUGÜN YENİDEN ORTADAN KAYBOLDU

Sevda Yumuk, bugün okula gideceğini söyleyerek Sevgi Evi'nden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Sevda Yumuk'u bulma çalışmaları sürüyor. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, evden ayrıldıktan sonra izine rastlanmayan Gülsüm Yumuk'u arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu

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Son Dakika Güncel Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız, 20 gün arayla ikinci kez ortadan kayboldu - Son Dakika
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