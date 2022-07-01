SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA PULUR HÖYÜK KAZI ALANINDA UYGULAMALI KAZI EĞİTİMİ VERİLDİ.

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde, karbon-14 testiyle 6 bin yıllık olduğu belirlenen Pulur Höyük'teki ikinci kazı çalışması öncesi, sevgi evlerinde barınan çocuklar alana götürülerek eğitim amaçlı kazı yaptırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapılan kazıya başkanlık eden Dr. Öğretim Üyesi Rabia Akarsu, Pulur höyük kazılarına geçen yıl başladık. 18 Temmuz'da ikinci sezon kazılarımızı başlatacağız. Kazı öncesi sevgi evlerindeki çocukları buraya getirip şehrin geçmiş tarihi hakkında bilinçlensinler istedik. Kültür varlıklarının nasıl ortaya çıkarıldığı bunların nasıl korunduğu, nasıl bilimsel olarak çalışıldığı hakkında bilgiler verdik. Onlara hazırlanan alanda kazı yaptırarak arkeoloji ve kültür varlıkları konularında farkındalık oluşturmak istedik dedi.

Pulur Höyük'te ilk olarak 1960 yılında Dr. Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında yapılan kazıdan sonra bakanlıktan 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte kazı yapılmasına geçen yıl ikinci kez onay çıktı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rabia Akarsu'nun bilimsel başkanlığını yaptığı, 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrenci ile 4 işçinin görev aldığı kazı, geçen yıl höyüğün tepe noktasından başlatıldı. Pulur Höyük'te 61 yıl sonra yeniden çalışmaya başladıklarını belirten kazı bilimsel başkanı Dr. Rabia Akarsu, en tepe noktadan başlattıkları kazıda yamaç kısmına inerek, tabakalanmayı görmeyi amaçladıklarını söyledi. Erzurum'un Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Akarsu, Geçen yıl ki çalışmalarımızda TÜBİTAK MAM Merkezinde yaptırdığımız karbon 14 analizleri sonucunda günümüzden 4 bin yıl öncesine ulaştık. Höyük yüzeyinde ve çevresinde yaptığımız çalışmalarda daha erken dönemlere ait verilere de ulaşacağımızı biz biliyoruz. Bu tabiki ilerleyen senelerde kazıların bize sunacağı bilgilerle ortaya çıkacaktır. Şu anda burada üçüncü derece sit alanıyla beraber 300 hektarlık bir alan söz konusu, höyüğü kendi konisi, ana konisi 100 hektar kadar şu anda çay tabanına göre 15 metre yüksekliğinde bir höyük. Biz geçen sene tepeden başladık. Basamaklı açma tekniğinde bir tabakalanma görmek istedik. Bu sene ise açtığımız tabakaları geri işleyerek, daha da derinleşerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu.

Daha önce define avcıları tarafından kazı yapılan höyük alanını son yıllarda mahalle halkının koruduğunu belirten Dr Öğretim üyesi Rabia Akarsu, şunları söyledi

Pulur höyük kazılarına 2021 yılında başladık. Bu sene 18 Temmuz'da ikinci sezon kazılarını başlatacağız. Şu an burada bir toplumsal duyarlılık projesinde sevgi evlerindeki çocuklarla beraber, üniversiteden, arkeoloji bölümünden genç arkadaşlarımız bir arada Pulur höyük kazı alanındayız. Onların yaşadıkları şehrin geçmiş tarihi hakkında bilinçlensinler istedik. Kültür varlıklarının nasıl ortaya çıkarıldığı bunların nasıl korunduğu, nasıl bilimsel olarak çalışıldığı hakkında onlara bilgi vermek, arkeoloji ve kültür varlıkları konularında farkındalık oluşturmak istedik. Bu sebeple kazı çalışmaları başlamadan hemen önce böyle bir toplumsal duyarlılık projesinde her iki tarafı da bir araya getirdik. Çocuklarımız alanda bir de kazı yaptılar dedi

Sevgi evlerindeki çocukların kazı çalışmasını izleyen ve ve bölgeyi gezen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ataturk Üniversitesi Rektor Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan, Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Dr. Akarsu'da bilgi aldı.