Sevgili Cinayetinde Karar Duruşması 14 Şubat Sevgililer Gününde

İzmir
'de tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan adam hakkında, iddia makamı tarafından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenirken, davaya bakan hakim ise muhtemelen kararın çıkacağı bir sonraki duruşmayı 14 Şubat
Sevgililer Gününe erteledi.
İzmir'in Karabağlar
ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tanju Madanoğlu'nun (29) "kasten öldürme" suçuyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Tanju Madanoğlu, Funda Turan'ın ailesi ile tarafların avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu.
Tüm tanıkların dava sürecinde dinlendiği ifade edilirken, duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasını mahkeme heyetine sundu. Savcı, savunmalarında elinde bıçak olduğu sırada Funda Turan'ın üzerine düştüğünü öne süren sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak üzere ek süre istedi.
Funda Turan'ın ailesi sanığa en ağır cezanın verilmesini isterken, duruşmada son olarak söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de sanığın ilk celseden bu yana çelişkili ifadeler verdiğini, bir önceki celse söylediği "Elimde bıçak varken üzerine düştüm" savunmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Karar 14 Şubat'ta
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere sanık avukatının süre talebini kabul etti. Mahkeme heyeti, muhtemelen kararın açıklanacağı bir sonraki duruşmanın ise 14 Şubat Sevgililer Gününde yapılmasına karar verdi.
Olay
2017 yılının Aralık
ayında, Karabağlar İlçesi Vatan Mahallesi
9084 Sokaktaki bir evde meydana gelen olayda, Funda Turan ile sevgilisi Tanju Madanoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Madanoğlu, Turan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
tarafından yakalanan Madanoğlu, tutuklanırken, hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. - İZMİR