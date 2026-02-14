Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! "Tam bir hayal kırıklığı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! "Tam bir hayal kırıklığı"

Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! "Tam bir hayal kırıklığı"
14.02.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Şubat Sevgililer Günü'nde milyonlarca çift, romantik organizasyonlar ve özel etkinliklerle sevgilerini ifade ediyor. Ancak bunun aksini düşünenler de var. Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de toplumun yüzde 63,6'sı Sevgililer Günü'nü daha çok ticari bir gün olarak görüyor ve yüzde 15,4'ü maddi baskı hissettiğini belirtiyor. Beklentilerin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 40,8 olurken, yüzde 39,8'lik bir kesim bu durumun bazen yaşandığını belirtiyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, Sevgililer Günü için bir anket yaptı. Ankette erkeklerin büyük bir kısmının Sevgililer Günü'nü kutlamayı istemediği görüldü. 04–12 Şubat 2026 tarihleri arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen ankette, Sevgililer Günü yaklaşırken maddi baskı hissettiğini belirtenlerin oranı da dikkati çekici seviyede...

BAZILARI SEVGİLİLER GÜNÜNÜ HİÇ KUTLAMIYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31,6'sı bu süreçte maddi baskı hissetmediğini söylerken, yüzde 29,1'i biraz baskı hissettiğini, yüzde 15,4'ü ise ciddi baskı yaşadığını ifade ediyor.

Yüzde 23,9'luk bir kesim ise Sevgililer Günü'nü hiç kutlamadığını belirtiyor.

Sevgililer günü araştırmasındaki veriler, toplumun büyük çoğunluğu pahalı hediyeleri sevginin göstergesi olarak görmediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 78,3'ü, Sevgililer Günü'nde pahalı hediye almanın sevginin göstergesi olmadığını düşünüyor.

Bu görüşe kısmen katılanların oranı yüzde 17,9, pahalı hediye almak sevginin göstergesidir diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3,8.

Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! 'Tam bir hayal kırıklığı'

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ BÜYÜK

Sosyal medyanın hayatımıza olan etkisi de araştırmada unutulmamış. Sosyal medyada paylaşılan "mükemmel Sevgililer Günü" içeriklerinin kendisini etkilemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 51,7 olurken, yüzde 48,3'ü ise etkilenen kısımda yer alıyor.

Etkilenenlerin yüzde 35,4'ü biraz etkilendiğini, yüzde 12,9'u ise etkilendiğini ifade ediyor.

Araştırmada Sevgililer Günü beklentilerinin ilişkilerde hayal kırıklığı oluşturup oluşturmadığı da soruldu.

Beklentilerin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 40,8 olurken, yüzde 39,8'lik bir kesim bu durumun bazen yaşandığını belirtiyor. Hayal kırıklığına yol açmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 19,4'te kalıyor.

Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! 'Tam bir hayal kırıklığı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Sengiler günü yok sunun günp yok bunun günü. Böyle sacma sapan gün cikardilar milletin cebi ile oynuyorlar 2 2 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Sekiz yıllık evliyim kocamdan hiç hediye almadim evimiz var kirada degiliz çalışıyor ama hiç almadı. O hiç akıl edip almadi bende hiç demedim normal günlerde de olsa dahi. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli
Volkan Konak’ın eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan paylaşım
Tedesco’dan Milan Skriniar’a özel görev Tedesco'dan Milan Skriniar'a özel görev

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:24:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! "Tam bir hayal kırıklığı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.