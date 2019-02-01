Son Dakika Haberleri: Sevgililere "Bir Tango Yolculuğu" Sürprizi…

Sevgililere "Bir Tango Yolculuğu" Sürprizi…

41 dakika önce

İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı Teyfik Rodos, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Çok Sesli Korosu Sanatçısı Dilek Türkan ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Bir Tango Yolculuğu" Konseri için bir araya geliyor.

Sevgililere

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konserde Arjantin ve Türk Tangolarından oluşan 22 esere tango dansları da eşlik edecek.

Teyfik Rodos ve Dilek Türkan birlikte oluşturdukları repertuar ile 3 yıl önce çıktıkları "Bir Tango Yolculuğu"na 14 Şubat Sevgililer Günü özel konseri ile devam ediyor. Repertuarı oluştururken özellikle insanların aşina oldukları tango eserlerini seslendirmeyi düşündüklerini dile getiren İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Teyfik Rodos, "Yaklaşık iki saat süren programda orkestramızın hazırladığı Arjantin'in tango, milango ve valslerinden oluşan üç dans formu ile Türk Tangolarından oluşan unutulmaz eserleri Dilek Türkan ile birlikte seslendireceğiz. Özel bir dans okulunun da sahnede danslarıyla bize eşlik edeceği gecede izleyiciyi keyifli bir konser bekliyor" şeklinde konuştu.

Toplam 22 eserden oluşan konserde Arjantin Tango'dan Carlos Gardi'nin Cantamos Corazon gibi tanınmış eserlerinin yanı sıra, Türk Tangolarından Özleyiş, Papatya Gibisin, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Denizde Akşam, Ayrılık, Aşk Mevsimi, Çok Ağladım, Simsiyah Saçların gibi unutulmaz eserler yer alıyor. Gecede ayrıca Arjantinli sanatçılardan Bandoneon'da Carlos Batistessa, gitarda Ricardo Moyano ile kemanda İlhan Çınar, gitarda Ali Öztürk ve kontrbasta Bülent Oral sahnede olacak.

"Bir Tango Yolculuğu" Sevgililer Günü Özel Konseri 15 ve 16 Şubat'ta da Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile birlikte Kıbrıs'ta izleyici ile buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:59 Kaynak: Bültenler

İzmir, Sevgililer Günü, Güncel
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