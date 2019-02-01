Sevgililere "Bir Tango Yolculuğu" Sürprizi…

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan konserde Arjantin ve Türk Tangolarından oluşan 22 esere tango dansları da eşlik edecek.

Teyfik Rodos ve Dilek Türkan birlikte oluşturdukları repertuar ile 3 yıl önce çıktıkları "Bir Tango Yolculuğu"na 14 Şubat Sevgililer Günü özel konseri ile devam ediyor. Repertuarı oluştururken özellikle insanların aşina oldukları tango eserlerini seslendirmeyi düşündüklerini dile getiren İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Teyfik Rodos, "Yaklaşık iki saat süren programda orkestramızın hazırladığı Arjantin'in tango, milango ve valslerinden oluşan üç dans formu ile Türk Tangolarından oluşan unutulmaz eserleri Dilek Türkan ile birlikte seslendireceğiz. Özel bir dans okulunun da sahnede danslarıyla bize eşlik edeceği gecede izleyiciyi keyifli bir konser bekliyor" şeklinde konuştu.

Toplam 22 eserden oluşan konserde Arjantin Tango'dan Carlos Gardi'nin Cantamos Corazon gibi tanınmış eserlerinin yanı sıra, Türk Tangolarından Özleyiş, Papatya Gibisin, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Denizde Akşam, Ayrılık, Aşk Mevsimi, Çok Ağladım, Simsiyah Saçların gibi unutulmaz eserler yer alıyor. Gecede ayrıca Arjantinli sanatçılardan Bandoneon'da Carlos Batistessa, gitarda Ricardo Moyano ile kemanda İlhan Çınar, gitarda Ali Öztürk ve kontrbasta Bülent Oral sahnede olacak.

"Bir Tango Yolculuğu" Sevgililer Günü Özel Konseri 15 ve 16 Şubat'ta da Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile birlikte Kıbrıs'ta izleyici ile buluşacak.