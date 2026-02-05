Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray\'ın yıldızı evleniyor

Futbolcu Mauro Icardi ile oyuncu China Suarez, yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkileriyle magazin gündemindeki yerini korurken, Suarez'den evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

İLİŞKİLERİ MAGAZİN GÜNDEMİNDE

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Mauro Icardi'nin özel hayatı, saha içindeki performansı kadar ilgi görüyor. Ünlü çiftin ilişkisini evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olurken, Suarez bu konuda ilk kez bu kadar net konuştu.

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan China Suarez, evliliğe bakış açısının değiştiğini söyledi. Suarez, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" ifadelerini kullandı.

İHANETE NET TAVIR

İhanet konusundaki duruşunu da açıkça dile getiren Suarez, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" diyerek bu konuda taviz vermeyeceğini vurguladı.

"ŞEFFAFLIK BOZULURSA İLİŞKİ BİTER"

Icardi ile ilişkilerinde açık ve net olduklarını belirten China Suarez, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" sözleriyle ilişkilerindeki sınırları anlattı.