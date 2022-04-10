Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım - Son Dakika
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Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım

10.04.2022 09:14

Adıyaman'da yaşanan olayda sevgilisiyle kavga eden genç, köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekiplere ''Sevdiğim kız gelmezse atlarım'' diyen genç, kız arkadaşının getirilmesinden sonra polisler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Adıyaman'da 24 yaşındaki Y.E. isimli bir genç, Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle yaşadığı tartışmalar sonrasında Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü üzerine çıkarak kendisini köprünün demir korkuluklarından aşağıya sarkıttı.

Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı

POLİSLERDEN KIZ ARKADAŞININ YANINA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak Y.E'yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan Y.E., olay yerine tartışmış olduğu kız arkadaşının getirilmesini isteyerek söz verdi.

GENÇ KIZI KALDIĞI YURTTAN GETİRDİLER

Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı

Durum üzerine polis ekipleri yurtta kaldığı öğrenilen genç kıza ulaşarak polis aracıyla getirdi. Şahsın kız arkadaşını gördükten sonra atlama ihtimaline karşı genç kızı araçtan indirmedi. Polis ekipleri Y.E., isimli şahsa köprüden inerek kız arkadaşını aracın yanında görebileceğini söylemesi üzerine şahıs genç kızın da yanına gelmesini istedi.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALANDI

Her türlü riske karşı dikkatli davranan polis ekipleri bu defa şahsı oyalayarak yanına yaklaştı. Şahsı kıskıvrak yakalayan polisler bulunduğu yerden aldı. Polislere direnen şahıs bu defa kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. Olay yerine getirilen genç kız ise daha sonra yeniden polis ekipleri tarafından kalmış olduğu yurda götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman Üniversitesi, Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım - Son Dakika
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