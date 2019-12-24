'Sevmekten Öldü Desinler' sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Sevmekten Öldü Desinler' sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

'Sevmekten Öldü Desinler' sanatseverlerle buluşacak

5 saat önce

Sezonun en çok konuşulan oyunlarından olan 'Sevmekten Öldü Desinler', 26 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da Trump Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

'Sevmekten Öldü Desinler' sanatseverlerle buluşacak, System.String[]

Sezonun en çok konuşulan oyunlarından olan 'Sevmekten Öldü Desinler', 26 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da Trump Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Ebru Kara'nın oturduğu müzikli oyunun başrollerini; Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı paylaşıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Özlenen Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet'in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.


Donald Trump, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:33 Kaynak: DHA
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