Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 bin 936 lira ceza yedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 bin 936 lira ceza yedi - Son Dakika

Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 bin 936 lira ceza yedi

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan Metin Polat, "Ülkede yasadışı bulunmak ve seyahat belgesi olmadan kişi taşımak" suçunu ihlalden 6 bin 936 lira trafik cezası yedi.

Seyahat belgesi olmayan yabancı uyrukluları taşıdı 6 bin 936 lira ceza yedi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan Metin Polat, "Ülkede yasadışı bulunmak ve seyahat belgesi olmadan kişi taşımak" suçunu ihlalden 6 bin 936 lira trafik cezası yedi.


Taksici Polat, yabancı uyrukluların durumları karşısında taksisine aldığını söylediği halde verilen ceza karşısında "insanlık yaptım pişman değilim" diye kendini savundu. Ceza makbuzu karşısında şaşırdığını kanun hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Polat, "3 gün önce sabah saatlerinde 4 yabancı uyruklu çocuk yaşta kişiler yanıma geldi. 380 lira paralarının olduğunu Ankara'ya gitmek istediklerini söyledi. Kişilerin üzerinde kış mevsimi olmasına rağmen hiçbir şey yoktu. Titriyorlardı. Normal şartlarda o fiyata Ankara'ya gitmiyoruz. Çocukların durumuna acıdım ve aracıma aldım" dedi.


Bölge trafik ekipleri kontrolünde yakalandı


Kırşehir-Ankara yolu üzerinde uygulama yapan bölge trafik ekiplerinin kimlik kontrolünde seyahat belgelerinin olmadığı anlaşılan yabancı uyruklular hakkında jandarmaya da haber verilerek işlem başlatıldığını söyleyen Polat, "Kişi başı bin 734 lira toplamda ise 6 bin 936 lira ceza kesildi. İnsan kaçakçılığı suçundan da adli işlem uygulandı. Ben il özel idaresinden emekliyim. 7 bin liram olsa taksicilik yapmam. Bu para benim için büyük para ekmeğinin peşinde olan insanım. Yaşanan olaydan insanlık adına pişman değilim ama yediğim ceza için pişmanım. Aracıma binen kişilere kimlik yada pasaport sorma yetkisine sahip değilim. 4 Yıl önce Kırşehir Valiliğinin taksicilere genelge gönderildiğini öğrendim. Başka illerde de bu ve benzeri olaylar var" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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