Seydişehir'de kuraklık durum değerlendirmesi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Osman Güzel, kırsa mahallelerde çiftçilikle uğraşan vatandaşlarla kuraklık değerlendirme toplantısı düzenledi.

Güzel, Seydişehir Ziraat Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Şoförler Odası Başkanları ile Gökhüyük, Kuran, Kumluca, Ortakaraören, Aşağıkaraören, Başkaraören ve Kesecik mahallelerinde çiftçilerle tarımsal sulama problemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Seydişehir Sulama Birliği sahasını sulayan Beyşehir Gölü'nde bu yıl işletme kotunun yaklaşık 20 santimetre üzerinde su depoladığını ifade eden Güzel, sulamaya başlanılan 20 Nisan'dan bu yana yaklaşık 15 santimetresinin kullanıldığı ve kalan suyun 10 gün içerisinde tükeneceğini vurguladı.

Güzel, ilave su bulabilmek ve tarımsal sulamaların devamlılığını sağlamak amacı ile Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tarafımıza verilen tarımsal su haklarımızın daha verimli kullanılması ve su israfı önlemek amacı ile yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçilmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizin salma sulama sistemi ile sulama işlemi yapmamaları konusunda bilgilendirme yaptık. 2021 yılında yaşanan kuraklık sebebi ile çiftçilerimizin ürünlerini sularken minimum düzeyde su kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedik." diye konuştu.