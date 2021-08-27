Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Balıkesir Vali Yardımcılığına atanan Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve sivil toplum kuruluşları başkanlarına veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, 4 yıl 8 ay boyunca göre yaptığı Seydişehir'de kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Seydişehir'in kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, birlikte uyum içinde çalıştıklarını ve güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kaymakam Aydın Erdoğan'ın önemli hizmetleri olduğunu vurgulayarak, tecrübesi ve bilgisi ile Seydişehir'e büyük katkısı olduğunu kendisi ile çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kaymakam Aydın Erdoğan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Tutal ve sivil toplum kuruluşları başkanları kendisine yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.