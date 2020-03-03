Seyhan Belediye Meclisi'nden şehitlere saygı toplantısı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Meclisi'nden şehitlere saygı toplantısı

6 saat önce

Seyhan Belediye Meclisi Mart ayının birinci oturumunda şehitlere saygı toplantısı yapıldı.

Seyhan Belediye Meclisi'nden şehitlere saygı toplantısı, System.String[]

Seyhan Belediye Meclisi Mart ayının birinci oturumunda şehitlere saygı toplantısı yapıldı.


Meclis toplantısı başlamadan önce Seyhan Belediye Meclis üyelerinin tamamına Türk Bayrağı dağıtıldı. Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl Başkanlığı'nda toplandı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoklama yaptırmadan önce yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri eski Bakanı Condoleezza Rice'nin 'Sınırlar değişecek' demesinden sonra bu yana Ortadoğu'da çok ciddi sıkıntılar baş gösterdiğini belirterek, "Arap Baharından başlayarak Irak- İran savaşı, arkasından iç savaşlar ve geldiğimiz noktada çok ciddi, ülkemiz ve insanlarımız adına sıkıntı yaşadık. Böyle günler toplumun birliği, bütünlüğü olması gerektiği günler, bu nedenle birazcık hepimize çek, düzen vermemiz gerekir olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yakın çevremizde yaşananlar BOP'un, yani emperyalistlerin bölgeye bütünüyle hakim olmasının bir parçasıdır. Bunu eğer böyle bilirsek hepimiz bir ölçüde bu ülkede daha rahat yaşayabiliriz" dedi.


Daha sonra yoklama yapıldı. Oturumu açan Başkan Akay başta 36 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerin anısına meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. İstiklal Marşının hep bir ağızdan söylenmesinden sonra Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nin din görevlisine Kuran-ı Kerim okuttu. Duaların yapılmasından sonra Başkan Akay gündem maddelerine geçmeyerek sonraki toplantıya erteledi. - ADANA

Seyhan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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