Seyhan'da meclis hareketli başladı - Son Dakika

Seyhan'da meclis hareketli başladı

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları hareketli başladı.

Seyhan Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantıları hareketli başladı.

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Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Başkan Akay, korona virüs nedeniyle yaşananlara değinerek, herkesin bundan sonra biraz daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Akay, sosyal medyada belediye aleyhinde yapılan yalan haberler yayınlandığını ileri sürerek, kurumu hakkında yalan haber üreten ve kullananları şiddetle kınadığını söyledi.


Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Av. Fadime Geçioğlu, çoklu baro yasa tasarısı hakkında konuşma yaparken MHP'li Şehmus Uçar, ülke gündemi yerine Seyhan'ın sorunlarının konuşmasının daha iyi olacağını söyledi. Geçioğlu, kendisinin hem meclis üyesi ve aynı zamanda baroya kayıtlı avukat olduğunu belirterek, ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.


AK Parti'li Yalçın Limoncu ise 27 Haziran 1998'deki Adana- Ceyhan depremini hatırlatarak, "Bizlere düşen görevler çok fazla. Seyhan'da ve tüm Adana'da betonlaşıyoruz. Buna engel olmak zorundayız" dedi.


Seyhan Belediyesinde sürekli kadro değişikliği yaşandığını söyleyen Limoncu, "16 ayda idaredeki koltuk ve köşe kapmacayı takip etmekten yorulduk. Enerjinizi lütfen içerde harcamayın, Seyhanlıya hizmete harcayın. Artık yeter, Seyhan'a zarar vermeyin. Lütfen Seyhan'a hizmet yapın" dedi.


MHP'li Şehmus Uçar da konuşmasında geçen ay mecliste kabul edilen faaliyet raporu üzerinde görüşlerini açıkladı. Belediye müdürlüklerinin bütçelerini eleştiren Uçar, "Belediyecilik vizyon işidir. Büyük projelere imza atar. Vizyonsuzlar ise günü nasıl kurtarırız derdine düşerler" dedi.


AK Parti'li Yasemin Şule Özülkü de, 20118-2019 ve 2020 dahil bu yıllarda çok ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılmadığını söyledi.


Kent Meydanı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceği yönünde görüşlerin ortaya atıldığını kaydeden Özülkü, Seyhan Belediyesi olarak bugüne kadar Kent Meydanı'na 180 milyon lira harcandığı belirterek, "Büyükşehir, bu 180 milyon lirayı Seyhan Belediyesine ödeyecek mi?" diye sordu.


Seyhan Belediyesi olarak bazı kulüplere 3 milyon liralık maddi yardımın yapılmadığını söyleyen Özülkü, bugüne kadar 14 kulübün kendilerine maddi yardım yapılmadığına dair ellerinden yazılı belge aldığını ve bu kulüplere de yardım edilmesini istedi.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise, yardım yapılan kulüplerinin ıban numaralarına para yatırıldığını, bunun yanında hiç yardım yapılmayan kulüplerinde bulunduğunu söyledi.


AK Parti'li Sinan Altun, belediye binası önündeki TC Seyhan Belediyesi yazısının kaldırılıp AŞ Aile Şirketi yazısının yazılmasının daha iyi olacağını ifade ederek, "Belediyede imar müdürünün Gürselpaşa'da kendi eşinin yapmış olduğu inşaatına iskan veriyor ve bunun içinde eniştesi var, görümcesi var, bu liste uzayıp gidiyor" dedi.


Başkan Akif Kemal Akay ise Altun'un sözünü keserek, bu konunun daha önce konuşulduğunu, görev değişikliği nedeniyle 2 yere imzanın atılmış olmasının defalarca dile getirildiğini, ama tekrar tekrar aynı şeyleri dile getirmenin çok da anlamlı olmadığını söyledi. Ona ait daha önce incelemelerin yapıldığını ve müfettiş raporlarının bulunduğunu belirten Akay, "Tekrar tekrar aynı şeyleri gündeme getirmenin anlamı yok, yapmayın bunu. Meclis kararı alalım, buranın adını aile şirketi koyalım, iyi olur yani. O söylediğiniz örnekle de burası aile şirketidir" diye sitemkar konuştu.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 11 maddeden oluşan Seyhan belediye Meclis gündemine ek olarak 5 madde daha eklendi. Gündemin 1. Maddesinde ise Akkapı Mahallesinde bulunan Seyhan Belediyesi'ne ait 1.213,53 metrekarelik parseldeki hissenin Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi amacında kullanmak üzere yapılan tahsis işleminin iptali oybirliği ile kabul edildi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, AK Parti, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan'da meclis hareketli başladı - Son Dakika

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