Seyhan'daki 54 cami ibadete hazır - Son Dakika

Seyhan'daki 54 cami ibadete hazır

Seyhan Belediyesi, normalleşme süreci çerçevesinde 29 Mayıs Cuma günü itibariyle ibadete açılacağı belirtilen ilçedeki 54 camii ve alanda temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

Seyhan'daki 54 cami ibadete hazır, System.String[]

Seyhan Belediyesi, normalleşme süreci çerçevesinde 29 Mayıs Cuma günü itibariyle ibadete açılacağı belirtilen ilçedeki 54 camii ve alanda temizlik, dezenfekte ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.


Covid-19 salgını nedeniyle kapalı bulunan ibadethanelerden sosyal mesafe uygulanarak ibadet yapılabilecek 54 cami ve alan, Cuma günü Cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor. Seyhan İlçe Müftülüğünce belirlenen 54 cami ve alanda, Seyhan Belediyesi ekiplerince temizlik yapıldı, ibadet edilecek alanlar dezenfekte edildi. İbadet alanı olarak belirlenen kapalı semt pazarlarında da gerekli hazırlıklar tamamlandı.


İbadet için tüm fiziki şartlar hazır


Seyhan Belediyesi ekipleri, camilerin, mescitlerin, alanların ve çevrelerinin temizlik ve dezenfekte işlerini yapmasının yanı sıra kapı kolları gibi el temasının çok olduğu yerleri dezenfektan maddeleri ile sildi. Ayrıca namaz kılınacak alan ve camilere portatif minber tedarik eden Seyhan Belediyesi, Cuma namazına gelecek cemaate de seccade ve maske verecek.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da sosyal mesafe kuralı nedeniyle alan genişletme çalışmaları yapılan camilerde inceleme yaptı. Camii avlularının genişletilerek daha fazla vatandaşın ibadet etmesi sağlanırken, Başkan Akay, "Halkımızın gönül rahatlığıyla ibadet etmesi için camilerimizde avlu genişletme, belirlenen alanlarda da temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. İlçemizde belirlenen 54 camiimiz ve alanlarda ibadetlerimizi yaparken sosyal mesafe kuralına mutlaka riayet edelim. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum"dedi.


Pandemi Kurulunun onayı ve Seyhan Müftülüğünce ibadet yapılabilecek camii ve alanlar şöyle;


1- Merkez Cami Avlusu ve Merkez Park Alanı ve devamı 2- Ulu Cami Avlusu ve Güneyindeki Park Alanı ve Doğudaki Otopark Alanı (sağ, sol ve kuzey sokak ve caddeler dahil) 3- Yağ Camii Avlusu Kuzeyindeki Cadde (yan sokak ve caddeler dahil) 4- Şeyh Zülfo Camii Avlusu ve Yanındaki Hürriyet Semt Pazarı 5- Nihat Geven Spor Kompleksi İçerisindeki Çim Saha ve Çevre Alan (Akkapı Mah/ Güney Yıldızı Yanı) 6- Güneypark Stadı (Yenibey Mahallesi) 7- Gürselpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Yan Sokakları 8- Denizli Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokakları 9- Yeşilyurt Mahallesi Çok Amaçlı Tesisive Yan Sokakları 10- Tellidere Mahallesi Çok Amaçlı Tesisi ve Yan Sokakları 11- Gürselpaşa Şehit Polis Şahin Polat Kapalı Semt Pazarı ve Kuzeydeki Cadde 12- Yeşiloba Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar 13- Sarıhamzalı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar 14- Küçükdikili Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar 15- Şakirpaşa Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar 16- Dumlupınar Kapalı Semt Pazarı ve Çevre Sokaklar (Gülpınar Mahallesi) 17- Pınar Mahallesi Füze Selami Spor Tesisi ve Çevre Sokaklar (Bakırlar Camii Güneyi) 18- Bahçeşehir Mahallesi Seyhan Spor Tesisi ve Çevre Sokaklar (Mehmet Akif Camii Civarı) 19- DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Mescidi Bahçe Alanı 20- Hamza Efendi Camii Avlu Alanı 21- Kıvanç Tekstil Mescidi Yan Avlu Alanı 22- Nuri Çomu Cami Bahçe Alanı ve Otopark Alanı 23- Vahittin Bozkurt Camii Bahçe Alanıve Civar Sokaklar 24- Hacı Cumali Öztürk Camii Bahçe Alanı 25- Doğrular Camii Bahçe Alanı ve Kuzeydeki Park Alanı 26- Çifte Minare Camii Bahçe Alanı ve Kuzeydeki Cadde 27- Gülen Özkan Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 28- Ahmet Özeltürkay Camii Bahçe Alanıve Civar Sokaklar 29- İrşat Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 30- Hz. Ebubekir Sıddık Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 31- Kuba Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 32- Pınar Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 33- Hacı Zübeyde Hira Dağı Camii Bahçe Alanı ve Civar Sokaklar 34- İstiklal Camii Avlusu, Güney Sokağı ve Yanındaki Park Alanı 35- Büyükçıldırım Mahalle Açık Alanı 36- Büyükdikili Mahalle Açık Alanı 37- Camuzcu Mahalle Açık Alanı 38- Çaputçu Mahalle Açık Alanı 39- Dervişler Mahalle Açık Alanı 40- Gökçeler (Gerdan) Mahalle Açık Alanı 41- Gökçeler Mahalle Çukobirlik Camii Civarı Açık Alanı 42- Gölbaşı Mahalle Kılanoğlu Camii Civarı Açık Alanı 43- Gölbaşı Mahalle Açık Alanı 44- Karakuyu Mahalle Arapali Camii Civarı Açık Alanı 45- Karakuyu Mahalle Açık Alanı 46- Köylüoğlu Mahalle Açık Alanı 47- Kuyumcular Mahalle Açık Alanı 48- Küçükçıldırım Mahalle Açık Alanı 49- Sarıhuğlar Mahalle Açık Alanı 50- Yenidam Mahalle Açık Alanı 51- Yolgeçen Mahalle Açık Alanı 52- Zeytinli Mahalle Kestel Camii Civarı Açık Alanı 53- Zeytinli Mahalle Araplar Camii Açık alanı 54- Zeytinli Mahalle Açık Alanı." - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan'daki 54 cami ibadete hazır - Son Dakika

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