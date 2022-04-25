SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU - Son Dakika
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SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU

25.04.2022 10:11

ADANA'da, Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu.

ADANA'da, Seyhan Nehri kıyısındaki çalılıkların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası bulundu.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kafatası olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplandı, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYHAN NEHRİ KIYISINDA İNSAN KEMİKLERİ VE KAFATASI BULUNDU - Son Dakika
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