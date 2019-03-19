Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı

18 dakika önce

Seyir halindeki araç alev alev böyle yandıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı, System.String[]
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk'tan çarşı istikametine gitmekte olan 34 L 2369 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen sebeple alev aldı. Kadın sürücü aracı durdurarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: İHA

Yerel
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