Seyir Halindeki Araç Alev Alev Böyle Yandı
18 dakika önce
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandıSAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı
SAKARYA - Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Olay, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzuluk
'tan çarşı istikametine gitmekte olan 34 L 2369 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen sebeple alev aldı. Kadın sürücü aracı durdurarak hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Akyazı itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
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