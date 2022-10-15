Kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 14 DJ 843 plakalı Volvo marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Tırın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından, yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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