Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

15.10.2022 00:57
Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 yan yolda seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 yan yolda seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki 14 DJ 843 plakalı Volvo marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Tırın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından, yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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