Sezayi Çetin, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına, Sezayi Çetin yeniden seçildi.
İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Çetin, yeniden ilçe başkanı seçildi.
Çetin, kongreye katılan partililere teşekkür etti.
Kongreye AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:47 - Kaynak: AA
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