Sezayi Çetin, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız