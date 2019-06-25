SGK'DAN FOÇALI şehit yakınlarına ziyaret

Ziyaretlerin ailelerin dilek, temennive ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve saygı amaçlı olarak yapıldığı bildirildi.

SGK İzmir İl müdürü Ekrem Gülcemal'in görevlendirmesiyle Foça'daki ziyaretleri gerçekleştiren SGK yetkilisi Salih Aydın'a Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi İclal Koçdar'da eşlik etti.

Foça'nın 7 şehidi olduğunu,İlçe merkezi ve bağlılarında 8 şehit ailesinin ikamet ettiğini belirten Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar;asıl hizmetlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma Bakanlıkları tarafından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı eliyle yapıldığını, yerelde Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla takip ve destek faaliyetleri yürüttüğünü, eğitimciler olarak çalışmalara yardımcı olduklarını söyledi.

Yüksel Akar; " Ziyaretlerimizİzmir Valiliği ve SGK izmir İl Müdürlüğü'nün konuya olan hassasiyetleri ileşehitlerimize ve ailelerine saygı ve nezaket amaçlı olarak yapılmaktadır. SGK kurumu yetkililerimizle birlikte Foça İlçemizde bulunan şehit yakınlarının bazılarını evlerinde bazılarını Foça Devlet Hastanesi,İlçe Halk Kütüphanesi gibi çalışma mahallerinde ziyaret ettik. Onlara bir bardak çay içme samimiyetinde, unutulmadıklarını, unutulmayacaklarınıhatırlatmak istedik. Olası sorunlarında ellrinden gelen desteği görmeye devam edeceklerini belirttik.Bize en kolay nasıl ulaşabileceklerive akıllarına takılan bazı kurumsal konularda bilgilendirme yaptık.Memnuniyetlerinibelirttiler. " dedi.