SGK Priminde Yüksek Komisyon Sorunu - Son Dakika
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SGK Priminde Yüksek Komisyon Sorunu

ATO Başkanı Baran, kredi kartıyla SGK prim ödemelerinde yüksek komisyon oranlarının sorun olduğunu belirtti.

13.02.2025 11:34
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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işverenlerin çalıştırdıkları personelin SGK prim ödemelerini kredi kartıyla yapmaları durumunda yüzde 3 ila 3,50 oranında bankalara komisyon ödemek zorunda kaldığını belirterek, "İstihdam sağlayarak ekonomiye katkı sunan işverenler, kredi kartıyla sigorta primi öderken yüksek oranlı komisyon oranlarıyla karşı karşıya kalıyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyet ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların SGK ilişik kesme sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin de dile getirildiği ziyarette, Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik ile ATO'nun 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkanı Seyit Mertoğlu, Meclis Üyeleri Erdal İpek, Fethi Keskin, Hamza Can ve Mücahit Şentürk eşlik etti.

"Reel sektörün lehine çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz"

ATO üyelerinin gündeminde yer alan konuların aktarıldığı ziyarette konuşan Başkan Baran, ATO üyelerinin çalışanları için kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde, bankaların yüzde 3 ila 3,50 oranında komisyon uyguladığını belirterek, "Kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde bankaların tahsil ettiği komisyon oranları işverenler için önemli bir tutarı ifade ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerinin, kredi kartıyla komisyonsuz yapılabilmesi için reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

"Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim"

Baran, reel sektörün meslekli işgücü ihtiyacını da dile getirerek, gençlerin mesleki ve teknik liseleri tercih etmesini ve meslekli işgücü olmaya özenmesini sağlayacak destekleyici düzenlemeler yapılması önerisini dile getirdi. Başkan Baran, bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sağlık giderlerinde indirim, her yıl için yıpranma hakkı, bireysel emeklilikte indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde indirim gibi teşvik unsurlarının ara eleman sorunun çözülmesinde etkili olabileceğini belirterek, "Mesleki eğitimi desteklerle özendirelim" diye konuştu.

İşçi alacaklarına dava açma süresi 1 yıla insin

Baran, Bağ-Kur'lu olan ATO üyelerinin 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurların emekliliği için gerekli prim ödeme gün sayısı olan 7 bin 200 ile eşitlenmesine ilişkin talebini de gündeme getirerek, kamuoyunda konuyla ilgili beklenti oluştuğunu ifade etti. İşçi-işveren davalarına da değinen Baran, halihazırda işçi alacaklarına dava açma süresinin 5 yıl olduğunu hatırlatarak, bu sürenin bir yıla indirilmesinin işletmelerin devamlılığı ve işverenlerin önünü görmesi açısından faydalı olacağını belirtti. Baran, söz konusu sürenin Almanya'da bir ay olarak uygulandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Son Dakika

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