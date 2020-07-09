SGK'ya özel hastanelere ödeme çağrısı - Son Dakika

SGK'ya özel hastanelere ödeme çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulmasının özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulmasının özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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GTO Başkanı Yıldırım, SGK'nın pandemi nedeniyle hastanelere ödediği pandemi ücretini ve yoğun bakım desteğini geriye dönük olarak sıfırlama kararının, vaka sayısı artış oranı yüksek olan Gaziantep'te çok daha tehlikeli bir duruma neden olabileceğine dikkat çekerek yetkililere destek çağrısında bulundu. Kararı ve sektörde faaliyet gösteren GTO üyelerinden aldığı geri bildirimleri değerlendiren Tuncay Yıldırım şunları ifade etti:


"Sosyal Güvenlik Kurumunun özel hastanelerden desteğini çekme yönünde aldığı kararın ani ve yeterince değerlendirme yapılmadan alınan bir karar olarak düşünüyorum. Sayın Sağlık Bakanımızın ve Sayın Valimizin de ifade ettikleri gibi Gaziantep'te COVID vaka sayısı ne yazık ki hızla artmakta. Dolayısıyla özel hastaneler pandemi nedeniyle yatak kapasitelerinin yaklaşık %30-40'nı bu hastalara ayırmış ve gerek ekipman gerekse personel giderleri de bu doğrultuda artmıştır. Yaşanan süreç nedeni ile normal hasta sirkülasyonu da azalan özel hastanelerden SGK desteğinin çekilmesi bu hastanelerin çıkmaza girmesine yol açacaktır. Ne yazık ki birçok hastane bu hastalardan fark ücreti almaya başlamak zorunda kalmıştır. Bu şekilde devam ederse daha yüksek ücretler talep etmek ve hasta kabul etmemek zorunda kalacaklar. Yani alınan karar pandemi ile mücadelede özel hastaneleri devre dışında bırakabilir. Bu durumda da Gaziantep daha zor bir sürece girebilir."


"Karar gözden geçirilmeli"


SGK'nın il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alarak ödeme yapma şeklinde bir yaklaşımla kararı gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, karar gözden geçirilip gerekli tedbirler alınmaz ise Türkiye'nin tüm dünyadan takdir alan mücadelesinin boşa çıkacağını belirtti. Yıldırım, "Hassasiyet ve başarı ile yönettiğimiz süreçteki çalışmalar, tüm dünyadan takdir toplayan sağlık sistemiz, Sağlık Bakanımız ve sağlık yöneticilerinin verdiği mücadele boşa çıkabilir. İnanıyorum ki bugüne kadar hiçbir zaman bölge halkını geri çevirmeden sorunlarını çözme duyarlılığı gösteren bu toprakların evladı, hemşehrimiz T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Mehmet Selim Bağlı yine konuya hassasiyetle yaklaşarak sorunu çözecektir. GTO'nun özel sağlık sektörü temsilcisi üyeleri ile yaptığımız istişareler neticesinde atılabilecek adımların şunlar olduğunu söyleyebiliriz: Kararın geri çekilmesi, sürecin uzatılması, tüm hastaları kamunun alması ya da sadece kamu hastanelerinin tamamen bu işe ayrılması. Toplum sağlığı için yetkililerin bir an önce bu konuda aksiyon almalarını bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK'ya özel hastanelere ödeme çağrısı - Son Dakika Ekonomi
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