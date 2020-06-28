SGK'ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı - Son Dakika

SGK'ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

İstanbul'daki bir vatandaş, ölen kocasının ardından ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim yatırdığını ancak aylık bağlanmadığını SGK'nın kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını veya aylık bağlaması mümkün değilse yatırdığı miktarları geri ödemesini talep ederek...

İstanbul'daki bir vatandaş, ölen kocasının ardından ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim yatırdığını ancak aylık bağlanmadığını SGK'nın kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını veya aylık bağlaması mümkün değilse yatırdığı miktarları geri ödemesini talep ederek Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Konuyu incelemeye alan KDK uzmanları, kadının yatırdığı prim ödemelerini SGK'dan geri aldı.

Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi


İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yaparak, ölen kocasının ardından ölüm aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurduğunu belirtti. Vatandaş "www.ombudsman.gov.tr" üzerinden yaptığı başvuruda SGK'dan kendisine 900 günlük prim ödeme gün sayısının tamamlanması için askerlik borçlanması yapılması gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Bunun üzerine başvuru yapan kadın, askerlik borçlanması yapılması için SGK'ya gerekli bedeli yatırdı. SGK bu sefer vatandaşa, yaşlılık aylığı alabilmesi için ölen kocasının Bağ-Kur yapılandırması kapsamındaki borcunun da ödenmesi gerektiğini söyledi. Bahsi geçen borcu da yatıran kadına aylık bağlanacağı söylense de bir türlü yaşlılık aylığı ödenmedi.


Ombudsmana başvuran kadın, SGK'nın kendisine yaşlılık aylığı bağlamasını, aylık bağlaması mümkün değilse yatırdığı miktarları geri ödemesini talep etti. Vatandaşın talebi üzerine meseleyi incelemeye alan KDK uzmanları, SGK ile yaptıkları görüşmelerde kişinin ölen eşinin 926 günlük prim ödeme gün sayısının bulunduğunu, kanunen yaşlılık aylığı alınması için bin 800 günlük prim ödemesinin bulunması gerektiğini kaydetti. KDK, SGK'dan kadının ödediği borçlanma bedellerinin iadesini talep etti. KDK'nın talebi üzerine SGK, vatandaşa ödediği bedellerin iadesi için işlem başlattı. - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SGK'ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı - Son Dakika

Son Dakika

21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:14 Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SGK'ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]