Son Dakika Haberleri: Sharon Stone'dan Irak'taki protestolara destek
Son Dakika Güncel Sharon Stone'dan Irak'taki protestolara destek

Sharon Stone'dan Irak'taki protestolara destek

6 saat önce

Ünlü oyuncu Sharon Stone'dan Irak'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerine destek geldi.

Sharon Stone'dan Irak'taki protestolara destek, System.String[]

Ünlü oyuncu Sharon Stone'dan Irak'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerine destek geldi.


Irak'ta geçen ay 250'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Hollywood yıldızı Sharon Stone, "Saddam sonrası ilk kuşak yolsuzluğa karşı gelecekleri, ülkenin çöken ekonomisi ve demokrasi için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.


Irak'ta yolsuzluğun yüzlerce kişinin ölümüne yol açan protestolara nedne olduğuna dikkat çeken Stone, Irak'taki mevcut durum hakkında uyarıda bulunarak, "Ülkenin istikrarı artık tehlikede" şeklinde açıklama yaptı.


Irak'ta 1 Ekim'de başlayan ve ardından erbain merasimi için ara verilen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede 25 Ekim'den bu yana düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 100 kişinin öldüğünü ve 5 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - ERBİL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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