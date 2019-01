Sibel Can'ın Dolandırılması Davası: Savcı Beraat İstedi (Arşiv)

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHAÜnlü şarkıcı Sibel Can 'a yasal olmayan yollardan ithal ettiği ve ikinci el otomobili sıfır olarak sattığı iddiasıyla yargılanan otomobil şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik 'in yargılandığı davada karar aşamasına gelindi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi 'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. Yazı üzerine söz alan Sibel Can'ın avukatı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gönderilen yazının Tüketici Mahkemesi'nde kazandıkları dava ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek "Sanık bahse konu aracı ikinci el olmasına rağmen müvekkilime sıfır olarak sattığı sabittir. Bizim iddiamız kaçak araç sattığı değil, ikinci el aracı sıfır sattığı hususudur. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı ise "Bu aracın ithal edilen ülkeden Türkiye 'ye getirilmesi aşamasında yapılan prosedürle ülkemize getirilmiş olup bu araç ikinci el değildir" dedi.SAVCI SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİDaha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık hakkında tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan dava açılmışsa da suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.CAN'IN AVUKATI: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞMUŞTUR"Mütalaaya karşı söz alan şikayetçi Sibel Can'ın avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek "Bu araç ikinci el olarak ülkeye sokulmuştur. Sıfır olarak sokulsaydı 100 bin TL vergi ödenmesi gerekirken 50 bin TL ödenmiştir. Şayet ikinci el olarak sokulsaydı 200 bin TL vergi ödenmesi gerekirken yine 50 bin TL ödenmiştir. Buna ilişkin Tüketici Mahkemesi'ne açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Yargıtay bu kararı onadı. Dolayısıyla bu aracın ikinci el olarak yurda sokulduğu ancak müvekkilime sıfır kilometre araç olarak satıldığı sabittir. Dolayısıyla sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmuştur. Biz hangi nedenlerle suçun unsurlarının oluşmadığını anlamış değiliz. Mütalaanın daha açıklayıcı olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.SANIK AVUKATI BERAAT TALEP ETTİSanık avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek aracın kaçak sokulması gibi bir durumun mümkün olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel Can'ın avukatının mütalaaya karşı beyanlarını bildirmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.