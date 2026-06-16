SİBER SUÇLARIN FİNANSAL ETKİSİ ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTACAK - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SİBER SUÇLARIN FİNANSAL ETKİSİ ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTACAK

SİBER SUÇLARIN FİNANSAL ETKİSİ ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTACAK
16.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Business tarafından küresel ölçekte hazırlanan “Yükselen Tehdit Dalgası: Yapay Zekâ Çağında İşletmeler İçin Siber Güvenlik Rehberi’ne göre siber suçların finansal etkisinin önümüzdeki üç yılda yüzde 50 artması bekleniyor. Rapora göre KOBİ’lerin yüzde 69’u yapay zekâyı güvenli kullanmak için gerekli önlemlere sahip değilken, işletmelerin yüzde 94’ü gelişmiş siber tehditler karşısında kendisini hazırlıksız hissediyor.

15 Haziran 2026 - Yapay zekâ, işletmelere verimlilik, hız ve rekabet avantajı sağlarken siber tehditlerin ölçeğini ve etkisini de yeniden şekillendiriyor. Vodafone Business tarafından küresel ölçekte hazırlanan “Yükselen Tehdit Dalgası: Yapay Zekâ Çağında İşletmeler İçin Siber Güvenlik Rehberi”, yapay zekâ destekli siber saldırıların giderek yaygınlaştığına ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni risk alanları oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Rapora göre, siber suçların finansal etkisinin önümüzdeki üç yılda, dünya çapında yüzde 50 oranında artması bekleniyor. KOBİ’lerin yüzde 49’u siber güvenliği ilk beş önceliği arasında gösterirken yüzde 69’u yapay zekâ teknolojilerini güvenli şekilde kullanıma sunmak için gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmadığını belirtiyor. Öte yandan işletmelerin yüzde 94’ü gelişmiş siber tehditler karşısında kendisini hazırlıksız hissediyor.

Yapay zekânın saldırganlar tarafından da etkin şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tehditlerin yalnızca sayısı değil karmaşıklığı da artıyor. Raporda, siber saldırganların artık beş dakikadan kısa sürede birden fazla cihazı şifreleyebildiği ve yapay zekâ destekli araçlarla çok daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve ikna edici saldırılar gerçekleştirebildiği belirtiliyor.

“Siber güvenlik saldırısı yaşanmadan önce önlem alınmalı”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yapay zekâ işletmelere önemli fırsatlar sunarken, siber suçluların da daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve daha ikna edici saldırılar geliştirmesine imkân tanıyor. Bu nedenle siber güvenliği yalnızca bilgi teknolojileri ekiplerinin sorumluluğu olarak görmek artık yeterli değil. Kurumların tüm çalışanlarıyla birlikte güvenlik kültürünü benimsemesi gerekiyor. Özellikle KOBİ’ler açısından bakıldığında artık hiçbir işletme hedef alınamayacak kadar küçük değil. Siber güvenlik, tıpkı sağlık gibi, sorun ortaya çıktıktan sonra değil ortaya çıkmadan önce yönetilmesi gereken bir alan.

Vodafone Business olarak, işletmelerin değişen tehdit ortamına karşı daha dayanıklı hale gelmelerine destek oluyoruz. Ağ güvenliğinden e-posta güvenliğine, zafiyet yönetiminden antivirüs, erişim yönetimi, risk analizine kadar uzanan geniş çözüm portföyümüzle kurumların dijital varlıklarını korumalarına ve iş sürekliliklerini güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.”

Ayrıca siber güvenliğe verdiğimiz önem doğrultusunda, Ankara’da 7/24 çalışan bir Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurduk. Müşterilerimize önce zafiyet taraması yapıp danışmanlık veriyoruz, sonra sistemlerini profesyonel bir şekilde koruyoruz.”

Raporda işletmelerin siber risklere karşı daha güçlü bir savunma oluşturabilmeleri için çalışan farkındalığı eğitimlerine yatırım yapmaları, kimlik avı simülasyonları gerçekleştirmeleri, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanmaları, sistemlerini düzenli olarak güncellemeleri ve kritik verilerini düzenli olarak yedeklemeleri öneriliyor. Ayrıca çalışanların yalnızca ihtiyaç duydukları verilere erişebilmesi ve güvenlik sistemlerinin sürekli izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kimlik avı artık yalnızca e-posta ile yapılmıyor

Rapora göre, kimlik avı saldırıları artık yalnızca e-posta üzerinden gerçekleştirilmiyor. Sesli oltalama (vishing), SMS oltalama (smishing), QR kod dolandırıcılıkları ve çok kanallı sosyal mühendislik yöntemleri siber suçlular tarafından giderek daha fazla kullanılıyor.

2025 yılında tespit edilen kimlik avı saldırılarının yüzde 60’tan fazlasını sesli oltalama saldırıları oluşturdu. Yapay zekâ destekli ses klonlama teknolojileri sayesinde saldırganlar yöneticileri, iş ortaklarını veya güvenilir kurum temsilcilerini taklit ederek çalışanları hassas bilgileri paylaşmaya ya da para transferi yapmaya yönlendirebiliyor.

Fidye yazılımlarında hedef KOBİ’ler

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise fidye yazılımı saldırılarında hedef kitlenin değişmesi oldu. Verilere göre, fidye yazılımı vakalarının yalnızca yüzde 2,6’sı çok büyük şirketleri hedef alırken, saldırıların yüzde 65’i 10 – 1000 arası çalışanı bulunan işletmelerde gerçekleşiyor.

KOBİ’lerin yüzde 28’i ise tek bir fidye yazılımı saldırısı sonrasında gelir akışını ve kritik operasyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Yapay zekâ destekli saldırı araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte teknik bilgi seviyesi sınırlı saldırganların bile karmaşık saldırılar düzenleyebildiğine dikkat çekilen raporda, işletmelerin siber dayanıklılıklarını artırmak için proaktif güvenlik yaklaşımlarını benimsemelerinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Şirket Haberleri, Vodafone, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri SİBER SUÇLARIN FİNANSAL ETKİSİ ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTACAK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü
“Sesim Yok“ dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı "Sesim Yok" dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Okan Buruk’tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Trump’a verip veriştiren ünlü aktör, kalabalığa küfürlü slogan attırdı Trump'a verip veriştiren ünlü aktör, kalabalığa küfürlü slogan attırdı
Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

13:49
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
13:03
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:04:02. #7.12#
SON DAKİKA: SİBER SUÇLARIN FİNANSAL ETKİSİ ÜÇ YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ORANINDA ARTACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.