Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

25.12.2025 18:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yarından itibaren Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları??????? 4 ila 10 derece düşürecek.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENMİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.,

SİBİRYA SOĞUKLARIYLA BİRLİKTE SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Ankara'da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti. Çelik, İzmir'de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

Yurdun yarından itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti. Çelik, soğuk hava sisteminin Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere kara sebep olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Karadeniz, Sibirya, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

