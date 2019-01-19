Sibirya Soğuklarına" Battaniyeli Önlem

Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ve elektronik cihazlar ile araçlarına battaniye örterek önlem almaya çalıştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ve elektronik cihazlar ile araçlarına battaniye örterek önlem almaya çalıştı.



Kışın sert ve çetin geçtiği Ağrı'da adeta "Sibirya soğuklarını" anımsatan soğuk hava, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü kentte, birçok yerde buzlanma ve don olayları yaşandı.



Soğuktan olumsuz etkilenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, pompa ve elektronik cihazları soğuk havadan korumak için battaniyelerle sardı.



24 saat battaniyelerin sarılı olduğu cihazlar bu yöntemle soğuk havadan korunurken, çalışanlar zaman zaman battaniyelerin de donmasıyla sıkıntı yaşıyor.



"Battaniyeler cihazların donmaması için"



Dondurucu soğukta pompa ve cihazları korumak için battaniye kullanan istasyon çalışanı Muhammet Öğüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geceleri havanın çok soğuk olduğunu söyledi.



Akaryakıt istasyonunun otomasyonunu soğuktan korumak için bu yönteme başvurduğunu dile getiren Öğüş, "Son günlerde havaların da soğuması ile otomasyon cihazlarının donmaması için battaniyelerle ısıtmaya çalışıyoruz. Battaniyeler işe yarıyor." dedi.



"Ne yapacağız bilmiyoruz"



İstasyona yakıt almaya gelen sürücü Refik Oğlu da Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden il merkezine geldiğinde aracının camlarının buz tuttuğuna işaret etti.



Oğlu, "Soğuğun derdinden ne yapacağız bilmiyoruz. Aracın camları buz tuttu, önümüzü zor görüyoruz. Sabah kalktığımızda arabalarımızı zor çalıştırıyoruz. Çalıştırana kadar çok zorlanıyoruz. Daha sonra üzerine battaniye ve naylon atıyoruz. Mazot almaya geldik. Sabah hava eksi 24-25'i bulunca araçlarımızı çalıştıramıyoruz." diye konuştu.



Murat Nehri buz tuttu, yakıt depoları dondu



Murat Nehri'nin de büyük bölümünün buz tuttuğu görülürken kentte günlerdir etkili olan soğuk hava nedeniyle sürücüler de battaniye ve naylonlarla araçlarının motor ve camlarının üzerini örtüyor.



Trafikte seyir halinde olanlar ise camların donması nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.



Akaryakıt istasyonlarında mola veren ve uluslararası taşımacılık yapan tırların yakıt depoları da dondu. Sürücüler tırların buz tutan yakıt depolarını çözmek için ateş yaktı.



Soğuk hava nedeniyle Küpkıran Köprüsü Kavşağı'nda çalışmadığı belirtilen bir araç, başka bir araç yardımıyla halatla çekildi.



"Tırın içinde uyuduğumuz yerler dondu"



Gece havanın çok soğuk olduğuna dikkati çeken tır şoförü Erol Fidan ise akaryakıt istasyonunda donan tırlar için ateş yaktıklarını belirtti.



Fidan, "Çalışmayan araçları çalışır vaziyete getireceğiz inşallah. Becerebilirsek, akşama kadar çalıştırabilirsek ne mutlu. Araçlar dondu, tırın içinde uyuduğumuz yerler dondu. Gece akaryakıt istasyonuna gidip sobanın etrafında kendimizi ısıtabildik." ifadelerini kullandı.



Aracının lastiği patladığı için yolda kalan Niyazi Tunca da "İnşaatlara çalışmaya gidiyoruz. Biraz da mağdur olduk, eksi 27 derecelik soğuk hava ve sis var. Hava çok sert biz de yolda kaldık. Lastiği hallettik ama donduk." dedi.



Sürücü Mehmet Salim Adıgüzel de soğuk nedeniyle yürümekte zorluk çektiklerini anlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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