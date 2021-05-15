Sıcaktan bunalan kaplumbağaya polis şefkati - Son Dakika

Antalya'da rutin tam kapanma kontrollerinin yapıldığı denetim noktasındaki kaplumbağaya, polis memuru şefkat elini uzattı. Sıcaktan bunalmış kaplumbağaya önce su içiren polis memuru, ardından kaplumbağayı ferahlatmak için kabuğuna su döktü. Kaplumbağa, uzatılan bardaktan kana kana su içti.

Antalya'da bunaltan yaz sıcakları kendini göstermeye başladı. Termometrelerin yer yer 26 dereceyi gördüğü şehirde, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan polis denetim noktasında yürekleri 'serinleten' bir olay yaşandı. Trafik polisi Kürşat Dev, kontrollerini yaptığı noktada sıcaktan bunalmış bir kaplumbağayı fark etti. Bir bardağa su koyan polis memuru, kaplumbağaya önce su içirdi ardından serinlemesi için kabuğuna su döktü. Sıcaktan bunalmış kaplumbağa, Polis memuru Kürşat Dev'in uzattığı bardaktan deyim yerindeyse kana kana su içti. Yaşanan olay, denetim için kontrol noktasında duran vatandaşların da ilgisini çekti. Vatandaşlar, polis memurunun düşünceli davranışı karşısında hem duygulandı hem de tebessüm etti. - ANTALYA