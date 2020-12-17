Şiddet gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı - Son Dakika

Şiddet gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı
17.12.2020 12:54
Şiddet gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve bir yakınının yanına sığınarak sesini sosyal medyadan duyuran Sena Arslan'ın yardım çığlıkları sonuç verdi.
Şiddet gören kadın sesini sosyal medyadan duyurdu, eşi gözaltına alındı
İSTANBUL - İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve bir yakınının yanına sığınarak sesini sosyal medyadan duyuran Sena Arslan'ın yardım çığlıkları sonuç verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddet uyguladığı iddia edilen kocayı gözaltına aldı.
İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi Sena Arslan sesini sosyal medyadan duyurmuş ve yetkililerden yardım istemişti. Genç kadının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şiddet uyguladığı iddia edilen Ö. Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı. 15 Aralık günü gözaltına alınan koca, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ö. Arslan, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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