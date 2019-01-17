Son Dakika Haberleri: Şiddetli Fırtına, Balıkçı Teknesini Batırdı

Şiddetli Fırtına, Balıkçı Teknesini Batırdı

10 dakika önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.

Şiddetli Fırtına, Balıkçı Teknesini Batırdı, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava ve fırtına nedeniyle koyda demirli bir balıkçı teknesi battı.

Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi. Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi. Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlette yapmıyor" dedi.

- Silifkemersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

Narlıkuyu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Silifke, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi

Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:50:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli Fırtına, Balıkçı Teknesini Batırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]