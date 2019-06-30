Şiddetli rüzgarda aracın üzerine çanak anten düştü
1 saat önce
Rize'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:33 Kaynak: İHA
'de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.
Rize'nin Çayeli
ilçesi Yenipazar
Mahallesi'nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı
Bulvarı'nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.
Bu ilginç anları vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti. - RİZE
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