Şiddetli Yağış Balıkesir'de Etkili Oldu

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde, şiddetli yağış etkili oldu.

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde, şiddetli yağış etkili oldu.



Edremit ilçesine bağlı Şahin Deresi Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 3 çam ağacı, iki katlı bir evin üzerine devrildi. Yazlık evde maddi hasar meydana geldi.



Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak kaymasının meydana geldiği sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.



Biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı



Ayvalık ilçesinde de gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



İlçeye bağlı 150 Evler Mahallesi'ndeki eski garaj ve çevresi başta olmak üzere, 06 Mevkii ile Altınova ve Sarımsaklı'da biriken sular hayatı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Sahilkent Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.



Ayvalık'ın kırsal mahallelerinde de etkili olan sağanak, bazı ekili alanlarda zarara yol açtı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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