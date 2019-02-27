Sıfır Atık-Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Projesi" Protokolü İmzalandı

Eskişehir
Valiliği koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü
arasında "Sıfır Atık-Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Projesi"nin protokolü törenle imzalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Valiliği Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklama yapan Vali Özdemir Çakacak
, geçen yıl şubat ayında başlatılan çalışmaların, tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri ile binin üzerinde çalışanı bulunan sanayi kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulandığını belirtti.
Proje kapsamında Eskişehir'de 31 bin 677 ton atığın toplandığını aktarın Çakacak, şunları kaydetti:
"Bu atıkların ekonomiye geri kazanımı sağlanmıştır. Ekonomiye geri kazandırılan atıklar sayesinde 277 bin 831 ağacın kesilmesi önlenmiş, 457 bin 604 metreküp su tasarrufu sağlanmış, yaklaşık 130 bin varil daha az petrol kullanılmış, 113 milyon 35 bin 628 kilovat enerji tasarrufu sağlanmış, 228 bin 766 metreküp depolama alanından tasarruf edilmiş ve 3 milyon 892 bin 961 kilogram daha az sera gazı salınımı olmuştur.
Bu yıl, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 'Sıfır Atık-Geleceğe Değer Kattık Eğitimleri Projesi' protokolünü imzalayarak Eskişehir adına bir değerli çalışmayı daha hayata geçirmek istiyoruz. Bu protokolle, önce il genelindeki okullarda görev yapan idareci ve ilgili okul tarafından görevlendirilecek öğretmenlere, sonrasında ise bu okullarda öğrenimlerine devam eden her yaştan öğrencilerimize yönelik çevre bilinci, atık yönetimi ve kültürü ile 'sıfır atık yaklaşımı' konularında eğitimler verilecektir."
Konuşmanın ardından Vali Çakacak
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik
ile İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, protokolü imzaladı.