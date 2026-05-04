Sıfır Atık Vakfı ve Dakar Büyükelçiliği iş birliğiyle Senegal’de biyogaz ünitesi hizmete alındı

04.05.2026 10:02
Sıfır Atık Vakfı ve Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği iş birliğiyle Senegal’in Pikine kentinde biyogaz ünitesi açıldı. Proje, organik atıkların enerji ve tarımsal girdiye dönüştürülmesini sağlarken, çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunuyor. Açılış, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği iş birliğiyle Senegal’in Pikine şehrinde kurulan biyogaz ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa üst düzey isimler katılırken, proje çevre dostu yaklaşımı ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katkıyla dikkat çekti.

TÜRKİYE VE SENEGAL ARASINDA ÇEVRE ODAKLI GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen proje, Türkiye ile Senegal arasındaki çevre temelli iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı. Açılışa Senegal Cumhurbaşkanı’nın eşi Marie Khone Faye, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler temsilcileri katıldı.

Marie Khone Faye, yaptığı açıklamada projeye katkılarından dolayı Emine Erdoğan’a teşekkür ederek, bu girişimin iki ülke arasındaki dostluk ve ortak kalkınma vizyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Proje, çevresel sorumluluk ve toplumsal katılımı bir araya getiren örnek bir model olarak değerlendirildi.

ORGANİK ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

Pikine’de kurulan biyogaz ünitesi, organik atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesini sağlayan yenilikçi bir sistem sunuyor. Gıda atıkları başta olmak üzere organik materyallerin işlenmesiyle hem enerji üretimi sağlanıyor hem de tarımda kullanılabilecek doğal gübre elde ediliyor.

Bu sistem sayesinde sera gazı salımı azaltılırken, atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının da önüne geçiliyor. Proje, aynı zamanda yerel yönetimler için düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm modeli olarak dikkat çekiyor.

SIFIR ATIK VİZYONU EĞİTİM VE FARKINDALIKLA GENİŞLİYOR

Sıfır Atık Vakfı’nın Senegal’de yürüttüğü çalışmalar yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Eğitim ve farkındalık projeleriyle desteklenen bu süreçte öğrenciler, yerel yöneticiler ve farklı kurumlar bir araya gelerek çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Daha önce gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre temalı çalışmalara aktif katılım sağlaması, sıfır atık yaklaşımının toplumun her kesimine yayılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu çalışmalar, sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlenmesine zemin hazırlıyor.

