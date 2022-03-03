Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp - Son Dakika
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Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp

03.03.2022 15:46
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp

ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 26 Şubat'ta, arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel, marketten sigara almak için dışarı çıktı. Mekana geri dönmeyen evine de gitmeyen Certel'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel'i en son Eskişehir- Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti. Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama çalışması başlattı. Eğitimli köpekler ile dron da kullanılan çalışmalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.Göktuğ Certel'i arama çalışmaları sürüyor.


Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp
YORUMLAR
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Eskişehir'de kaybolan kişi aranıyor Eskişehir'de kaybolan kişi aranıyor 6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor 6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor

Arama Kurtarma, Eskişehir, Tepebaşı, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara almak için çıktı; 6 gündür kayıp - Son Dakika
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