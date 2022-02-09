Üye Girişi
Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla - Son Dakika

Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla

09.02.2022 16:15

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık, ventilatör cihazına bağlanma ve yoğun bakıma yatma riskinin sigara kullanmayan kişilere oranla 14 kat fazla olduğunu belirtti.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık, ventilatör cihazına bağlanma ve yoğun bakıma yatma riskinin sigara kullanmayan kişilere oranla 14 kat fazla olduğunu belirtti.

Yıldırım, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde Yeşilay Edirne Şubesi ile açtıkları standı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sigaranın, içerisindeki zehirli maddelerden dolayı ağız ve boğazdan akciğerlere ve iç organlara kadar birçok organa zarar verebilen bir alışkanlık olduğunu söyledi.

Sigaranın, özellikle kronik kalp hastaları, kalp damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi hastalıklar üzerindeki etkilerinin kanıtlandığını belirten Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayla mücadele kapsamında ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bu çalışmalardan birinin "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu hattı arayan vatandaşlarımız sigarayı bırakmak istiyorlarsa kendileriyle nikotin bağımlılığıyla ilgili birtakım ölçümler yapılıyor. Bu ölçümler sonucunda eğer nikotin bağımlılıkları orta ve düşük düzeydeyse hiç hastaneye başvurmadan hekime gitmeden sigarayı bırakmalarına ve bu esnada çıkan sorunlarla baş edebilmelerine dair birtakım telkinler ve eğitimler verilerek sigarayı bırakmaları sağlanıyor."

Nikotin bağımlılık ölçütleri yüksek olan kişileri sağlık kuruluşlarındaki sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini söyleyen Yıldırım, sertifikalı profesyonel hekimlerin, hastaların sigarayı bırakmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının devam ettiğini anımsatan Yıldırım, "Artık bilimsel olarak şu kanıtlanmış durumda: Sigara kullanan kişilerde Kovid-19'a yakalanma sıklığı daha fazla. Ayrıca ağır hastalık, yoğun bakıma yatma ve ventilatör cihazına bağlanma sıklığı 14 kat daha fazla. Sırf bu bile sigaranın ne kadar kötü etkiler yaptığını insan sağlığını ne kadar olumsuz etkilediğini göstermekte." diye konuştu.

Edirne merkezde ocak ayında 244 kişinin sigara bırakmak üzere polikliniklere başvurduğunu, bu kişilerin tedavilerine başladıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sigara bırakmak içi kullanılan bir takım ilaçlar tamamen ücretsiz bir şekilde Sağlık Bakanlığımızdan temin edilmekte. Bugün vesilesiyle sağlığımıza inanılmaz zarar veren, kronik kalp hastalıklarına ve akciğer kanserine sebep olan, insanın yaşam konforunu düşüren ve yaşam süresini oldukça kısaltan bu kötü alışkanlığı bırakmak için, sigara kullanan tüm vatandaşlarımızı 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na başvurmaya ve sigara bırakma polikliniklerimize davet ediyorum."

Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla
Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla
Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla

YORUMLAR
500

Saraçlar Caddesi, Edirne, Sigara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sigara içenlerde Kovid-19'a bağlı ağır hastalık riski 14 kat fazla - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement