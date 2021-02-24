Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin uzatıldığını açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki "5 puanlık" indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden "ilave 6 puan" olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istihdamın arttırılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlar çerçevesinde İşverenler teşviklerle desteklenmektedirler. İstihdam artışında katkıda bulunan işyerleri, her ay sigortalıları adına yatırmakta olduğu İşveren Priminde teşvik, destek ve indirimden yararlanabilmektedirler.