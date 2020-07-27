Siirt'te ağaçlık alanda yangın...Alevler yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Siirt'te ağaçlık alanda yangın...Alevler yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayda 250 dönümlük alan küle dönerken, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.

Baykan ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Siirt, Diyarbakır, Batman ve Bitlis'ten 120 kişilik ekip sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 250 dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.