İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitler için dua ettiği programda, Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, ziyaret ettiği şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı - Son Dakika

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