Siirt'te devlet desteğiyle işini kuran kadın, eşini de istihdam etti - Son Dakika
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Siirt'te devlet desteğiyle işini kuran kadın, eşini de istihdam etti

05.03.2022 12:20
Siirt'te devlet desteğiyle işini kuran kadın, eşini de istihdam etti

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te devlet desteğiyle tekstil atölyesi kuran Yeliz Kalkan, işsiz eşine de istihdam imkanı sağladı.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te devlet desteğiyle tekstil atölyesi kuran Yeliz Kalkan, işsiz eşine de istihdam imkanı sağladı.

Kent merkezinde giyim üzerine çalışan eşi Veysel Kalkan'ın 2 yıl önce işlerinin kötüye gitmesi üzerine evinin bir odasında tekstil ürünleri üreten 3 çocuk annesi Yeliz Kalkan, bir süre sonra girişimcilik kursuna katıldı.

Bu süreçte eşinin iflas etmesi üzerine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvuran ve iş fikri kabul edilince 60 bin lira kuruluş desteği ile 100 bin lira da makine ve ekipman desteği alan Kalkan, eşinin de istihdam edildiği tekstil atölyesi kurdu.

Yeliz Kalkan, AA muhabirine, aile bütçesine katkıda bulunmak üzere evinin bir odasında kurduğu işini geliştirerek devlet desteğiyle atölye kurma imkanına kavuştuğunu söyledi.

Çocuk ve yetişkinlere yönelik pijama, tayt, şal ve çeşitli ürünler ürettiğini belirten Kalkan, "Yıllarca eşim bize baktı, şimdi ben aileme ve biri üniversiteli 3 çocuğuma bakıyorum." dedi.

"İşsiz kalan eşimi de pazarlamacı olarak çalıştırmaya başladım"

Kalkan, işlerini artırarak istihdam sayısını 20'ye yükseltmeyi hedeflediğini anlatarak her geçen gün geliştirdiği işlerinin iyi gittiğini belirtti.

Kalkan şöyle konuştu:

"İşsiz kalan eşimi de pazarlamacı olarak çalıştırmaya başladım. Ürünleri ilimizin yanı sıra il dışında pek çok yere pazarlıyoruz. İsteyince kadınların yapamayacağı bir şey yok. Sadece kendilerine güvenmeleri, bu işi yaparım demeleri gerekir. Bunu ben yaptığıma göre herkes yapabilir. Bunu yapacağıma inanmıyordum, yaptım ve oldu."

"Eşimin bize verdiği destek fevkalade iyi"

Yeliz Kalkan'ın eşi Veysel Kalkan da daha önce mağazalarının olduğunu ve iflas ettiğini anımsattı.

Eşinin girişimci biri olduğunu aktaran Kalkan şöyle devam etti:

"Eşim uzun zamandır tekstille uğraşıyordu. Evde küçük bir odada kendine göre bir şeyler dikiyordu. KOSGEB'i duydu ve başvurdu. Kendisine destek verilince yer açtı, beni de yanında çalıştırdı. Burada üretilen ürünleri götürüp Van, Mardin, Batman'da satıyorum. Eşimin bize verdiği destek fevkalade iyi. Eşim gerçekten girişimci. İstihdam ve iş konusunda çok hevesli. Onunla iftihar ediyorum."

Atölyede çalışan Fatma Şen ise Kalkan'ın kısa sürede güzel işler başardığını bildirdi.

"Kendisi çok başarılı ve gayretli bir girişimci. Bizimle birlikte çalışıyor, bize yardımcı oluyor." ifadesini kullanan Şen kadınların her işi başarabileceğini dile getirdi.

Bir yılda 32 kadın girişimci destek aldı

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç da son bir yılda 32 girişimci kadının KOSGEB'e başvurarak kendi işletmelerini kurduğunu bildirdi.

Kalkan'ın da iş fikriyle kuruma başvurduğunu belirten Erkılıç, "Eşi iflas ettiği için işletme kurmak istediğini söyledi. Biz de kendisini e-Devlet üzerinden girişimcilik eğitimi alması için yönlendirdik. Kendisine kuruluş ve makine ekipman desteği verdik." dedi.

Girişimci kadınları kuruma beklediklerini aktaran Erkılıç, iş yeri açmak isteyenlere 375 liraya kadar destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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Girişimcilik, İstihdam, İflas, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te devlet desteğiyle işini kuran kadın, eşini de istihdam etti - Son Dakika


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